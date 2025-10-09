Le previsoni per il weekend | permane l' alta pressione sole e temperature in leggero rialzo

Il vortice ancora in azione sulla Penisola Balcanica riuscirà ad influenzare, almeno parzialmente, il tempo su alcune delle nostre regioni meridionali nella giornata di oggi, mercoledì. Sul resto d'Italia è già in atto la rimonta di un anticiclone dall'Europa occidentale, che favorisce condizioni. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: previsoni - weekend

Meteo: Previsoni weekend 4 e 5 Ottobre, fine settimana adue volti, sabato bel tempo domenica peggiora - facebook.com Vai su Facebook

Meteo Sicilia, le previsioni per il weekend: instabilità locale e ritorno dell’alta pressione https://catania.liveuniversity.it/2025/10/03/meteo-sicilia-weekend-23/… - X Vai su X

Meteo: Weekend, la Previsione è cambiata! Che Tempo farà Sabato e Domenica - Il mese di Ottobre, appena iniziato, si sta subito rivelando alquanto dinamico a causa dei grandi movimenti in atto a livello emisf ... Riporta ilmeteo.it

Meteo: Weekend, ci sono importanti novità per Sabato 11 e Domenica 12 Ottobre - A livello emisferico ci attende una decisa svolta per la seconda parte della settimana appena iniziata: dall'oceano Atlantico l'alta pressione delle Azzorre si espanderà verso l'Europa ... Si legge su ilmeteo.it