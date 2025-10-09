Le pagelle | Rossi è sempre in movimento Bastianelli mostra personalità Alagna sbaglia un rigore Campagna un pericolo costante tra le linee

Sport.quotidiano.net | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ARLANCH 6 Sul gol tenta l’uscita disperata ma non è lui il colpevole. Per il resto non mi viene mai chiamato in causa. ACCARDI 6 Al rientro dopo oltre un mese, gioca un match sicuro e senza commettere sbavature (dal 6’ st GENNARI 6 Anche da terzo di sinistra fa valere la sua esperienza in tutte le situazioni di gioco). POLVANI 5,5 Si fa ingannare da Mocanu in occasione dell’1-0: un errore che da lui non si aspetti. Dopo però non sbaglia più niente. VENTURINI 6 Viene sollecitato spesso dai rapidi attaccanti amaranto, non sempre è preciso nelle chiusura ma complessivamente se la cava bene. BASTIANELLI 6,5 Novanta minuti in cui prova a farsi vedere con qualche accelerazione sulla destra, mostrando buona dose di personalità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

le pagelle rossi 232 sempre in movimento bastianelli mostra personalit224 alagna sbaglia un rigore campagna un pericolo costante tra le linee

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle: Rossi è sempre in movimento, Bastianelli mostra personalità, Alagna sbaglia un rigore. Campagna un pericolo costante tra le linee

In questa notizia si parla di: pagelle - rossi

La Volta Buona, pagelle: bocciato Raz Degan (8), le lacrime di Alberto Rossi (?)

La Volta Buona, le pagelle del 12 settembre: bocciato Raz Degan (8), le lacrime di Alberto Rossi (?)

Pagelle Juve Milan: David è meglio che ora non giochi, Gatti fa innervosire, bene Conceicao – VIDEO di Chiara Aleati e Paolo Rossi

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Rossi 232 Movimento