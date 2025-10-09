Le pagelle | Rossi è sempre in movimento Bastianelli mostra personalità Alagna sbaglia un rigore Campagna un pericolo costante tra le linee

ARLANCH 6 Sul gol tenta l’uscita disperata ma non è lui il colpevole. Per il resto non mi viene mai chiamato in causa. ACCARDI 6 Al rientro dopo oltre un mese, gioca un match sicuro e senza commettere sbavature (dal 6’ st GENNARI 6 Anche da terzo di sinistra fa valere la sua esperienza in tutte le situazioni di gioco). POLVANI 5,5 Si fa ingannare da Mocanu in occasione dell’1-0: un errore che da lui non si aspetti. Dopo però non sbaglia più niente. VENTURINI 6 Viene sollecitato spesso dai rapidi attaccanti amaranto, non sempre è preciso nelle chiusura ma complessivamente se la cava bene. BASTIANELLI 6,5 Novanta minuti in cui prova a farsi vedere con qualche accelerazione sulla destra, mostrando buona dose di personalità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

