Le pagelle Campogrande non ha impatto Johnson ci prova Gallo pasticcia
SACCAGGI 6 il capitano ci mette grinta e rabbia ma la squadra non sempre lo segue come dovrebbe. JOHNSON 6,5 Fa di tutto per tenere a galla la barca ma purtroppo si trova a lottare da solo contro tutta la difesa avversaria. KNIGHT 5,5 Una scavigliata nel primo tempo ne condiziona il rendimento. Rientra in campo ma si vede che non è al meglio ALESSANDRINI 5,5 Prova ad entrare dentro il match ma lo fa a corrente alternata senza trovare la continuità giusta. ZANOTTI 5,5 Parte alla grande dominando l’area in lungo e largo, poi quando la squadra cala non riesce a mantenere la stessa intensità. MAGRO 5 Fa fatica sia in difesa che in attacco tanto che alla fine sta in campo per 8 minuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Le pagelle. Zanotti nervoso. Alessandrini c’è. Da Campogrande ci si aspetta di più
Al Pala AGSM va in scena la "Seneca Night". Nelle file del Pistoia Basket 2000 gran secondo tempo di Alessandrini, rimandati Johnson e Campogrande
GALLO 5 Perde troppi palloni anche in maniera ingenua, non riesce a dare ritmo alla squadra anche perché ...