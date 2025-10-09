SACCAGGI 6 il capitano ci mette grinta e rabbia ma la squadra non sempre lo segue come dovrebbe. JOHNSON 6,5 Fa di tutto per tenere a galla la barca ma purtroppo si trova a lottare da solo contro tutta la difesa avversaria. KNIGHT 5,5 Una scavigliata nel primo tempo ne condiziona il rendimento. Rientra in campo ma si vede che non è al meglio ALESSANDRINI 5,5 Prova ad entrare dentro il match ma lo fa a corrente alternata senza trovare la continuità giusta. ZANOTTI 5,5 Parte alla grande dominando l’area in lungo e largo, poi quando la squadra cala non riesce a mantenere la stessa intensità. MAGRO 5 Fa fatica sia in difesa che in attacco tanto che alla fine sta in campo per 8 minuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Le pagelle. Campogrande non ha impatto. Johnson ci prova. Gallo pasticcia