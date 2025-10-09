Le nuove scoperte musicali della settimana – #41
Queste le nuove scoperte musicali dello staff di Atom Heart Magazine relative alla settimana #41 (Ottobre 2025). Le trovi tutte nella nostra playlist su Spotify. Indice. Nuove Scoperte #41 – Tutte le aggiunte. Dove ascoltare la playlist. Nuove Scoperte #41 – Tutte le aggiunte. Queste le nuove aggiunte della settimana: The Family Grave – Sweet Charity. JENNY & ME – Silence. David Laborier – It’s Mine. Solid State Nothingness – Woods. Bess – Gravity (feat.The Evergreen). Hallucinophonics – C’est la vie. Howling Hawk – The Downside. Flow $tro – Underdog. CherelleK – June 23 (intro). La morale K – The end is never the end. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: nuove - scoperte
Le nuove scoperte musicali della settimana – #36
Nuove scoperte nel lago di Bolsena, riemergono offerte votive di 3mila anni fa
Nuove scoperte dagli scavi alla villa romana di Fiumana: emerse anche tre tombe, due di bambini
Radio Punto Zero Tre Venezie. . Nuovo Anno Accademico, Nuove Scoperte! L’Università Popolare di Trieste apre ufficialmente le iscrizioni ai corsi del nuovo anno accademico! Un’occasione per coltivare curiosità, conoscenza e passione in un ambiente sti - facebook.com Vai su Facebook
Presentazione del volume “GRANDE POMPEI. Le nuove scoperte e i siti tra Stabiae e Oplontis” - X Vai su X
Le nuove scoperte musicali della settimana – #40 - Le nuove scoperte musicali di settembre 2025 per la settimana N. Secondo atomheartmagazine.com
CANZONI DELLA SETTIMANA: le nuove uscite discografiche (03 ottobre) #NewMusicFriday - Questa settimana, gli ascolti scorrono frenetici e vibranti, tutti sotto l’ombra della nuova release di Taylor Swift, che monopolizza la scena sonora internazio ... Segnala newsic.it