Le nuotatrici Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sono state sospese per 90 giorni dalle attività federali dopo l’accusa di furto a Bali, di ritorno da una vacanza. A comunicarlo è stata la Fin con una nota ufficiale: “Nell’ambito del procedimento relativo ai fatti concernenti Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, la Federazione Italiana Nuoto, ricevuto anche il nulla osta del Procuratore Generale del Coni, ha accolto la proposta sanzionatoria della Procura Federale relativa alla richiesta di patteggiamento presentata singolarmente dalle parti. Tenuto conto dei fatti emersi dall’inchiesta e dell’atteggiamento collaborativo delle atlete, che hanno ammesso le loro responsabilità, la Procura ha determinato la sospensione in 90 giorni dalle attività sociali e federali a partire dalla data odierna”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Le nuotatrici Pilato e Tarantino sospese per 90 giorni: erano state fermate a Bali e accusate di furto. Salteranno gli Europei in vasca corta