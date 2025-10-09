Le nostre forze armate sono pronte L’annuncio del ministro Crosetto su Gaza
Il ministro della Difesa Guido Crosetto garantisce l’impegno dell’Italia a sostegno del processo di pace in Palestina. È stato lui stesso ad annunciarlo con un messaggio su X in cui ha espresso soddisfazione per la tregua raggiunta a Gaza, sottolineando che l’Italia e le sue Forze Armate sono pronte a impegnarsi per mantenere la pace in Medio Oriente. “Per quanto riguarda il futuro, e cioè la concreta realizzazione del piano di pace Usa per Gaza, ovviamente l’Italia e, in particolare, le Forze Armate sono e saranno pronte a fare la loro parte, come hanno sempre fatto e come hanno dimostrato, in tutte le missioni internazionali cui partecipano, di saper fare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
