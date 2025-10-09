Le news nell’era dei giganti del web | Salvare l’informazione di qualità

Quotidiano.net | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Giulia Prosperetti ROMA Nellera dell’ intelligenza artificiale, caratterizzata da un’infodemia sempre più spesso avvelenata da deepfake e fake news, il giornalismo riscopre il suo ruolo. Un ruolo che, guardando al futuro, rende necessario un investimento in qualità per dare ai professionisti dell’informazione gli strumenti adatti ad affrontare le nuove sfide. E se – come ha più volte ribadito il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – "la democrazia è, anzitutto, conoscenza", ai cittadini gli anticorpi indispensabili a contrastare le adulterazioni della realtà. Fondamentale è, inoltre, tutelare il settore dell’ editoria da concorrenza sleale e pirateria e lavorare sul quadro normativo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

