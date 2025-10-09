Le mani israeliane su Gaza e il suo offshore | le acque palestinesi strategiche per il gas

La geologia di Gaza e del suo offshore potrebbe contenere delle risposte alla domande perché il governo israeliano abbia affrontano in modo così sfrontato e deciso l’azione umanitaria della Global Sumud Flotilla e delle flotille successive. Nelle discussioni sul genocidio in corso a Gaza, il tema dei territori già occupati, e di quelli che Israele vorrebbe prendersi per sviluppare piani immobiliari di stampo trumpiano, è chiaro e con radici profonde. Sappiamo anche che del ‘piano di pace’ colonialistico proposto dal Presidente degli Stati Uniti i palestinesi non sono parte attiva nelle trattative ma solo spettatori, e dopo forse lavoratori a basso costo al servizio di multinazionali straniere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

