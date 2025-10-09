Le mani degli ultrà della Lazio sulle Olimpiadi di Milano-Cortina Repubblica

Repubblica riporta alcune intercettazioni riguardanti i fratelli Leopoldo e Alvise Cobianchi, figli di un importante immobiliarista romano, rispettivamente 38 e 36 anni. Ex militanti degli Irriducibili, il gruppo egemone della curva Nord della Lazio, amici personali dell’ex capo Fabrizio “Diabolik” Piscitelli, ucciso a Roma nell’agosto del 2019. «Noi siamo della mala romana. L’appoggio noi ve l’abbiamo dato per ricevere i favori — ricordano al collaboratore dell’assessore di Cortina Stefano Ghezze — Se non vengono ricevuti, succede un problema. Perché noi ci siamo messi a disposizione, abbiamo fatto il primo passo, se non ci fosse stato il nostro appoggio tu, politicamente, non stavi ‘ndo stai». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

