Milano – Chi per lavoro è abituato a leggere i comunicati stampa con i quali i politici di centrodestra e centrosinistra commentano i fatti e i drammi della cronaca nera non può non notare il comunicato diffuso ieri da Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, in merito alla brutale violenza subìta da una donna di 44 anni a Sondrio, violenza per la quale è stato fermato un 24enne del Mali residente in un centro di accoglienza. Nel comunicato di Corbetta si legge, infatti, qualcosa di diverso rispetto a quello che si legge di solito nei comunicati dei leghisti e del centrodestra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le fibrillazioni nel centrodestra: “In Lombardia è allarme sicurezza, Meloni dia più ascolto alla Lega”