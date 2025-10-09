Le farmacie diventano punti sanitari | via libera a esami vaccini e telemedicina

Con il via libera del Senato al Ddl Semplificazioni, le farmacie italiane si preparano a diventare veri e propri presidi sanitari territoriali. Dai vaccini alla telemedicina, ecco come cambia il ruolo del farmacista e cosa potrà fare il cittadino sotto casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

