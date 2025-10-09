Le farmacie diventano punti sanitari | via libera a esami vaccini e telemedicina
Con il via libera del Senato al Ddl Semplificazioni, le farmacie italiane si preparano a diventare veri e propri presidi sanitari territoriali. Dai vaccini alla telemedicina, ecco come cambia il ruolo del farmacista e cosa potrà fare il cittadino sotto casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: farmacie - diventano
Prevenire è proteggere Dal 13 ottobre tutte le Farmacie Farmiss diventano centri vaccinali per la prevenzione delle patologie invernali. La vaccinazione è un gesto semplice ma fondamentale per proteggere te e chi ti sta accanto. Date importanti: 1 o - facebook.com Vai su Facebook
Le farmacie diventano punti sanitari: via libera a esami, vaccini e telemedicina - Con il via libera del Senato al Ddl Semplificazioni, le farmacie italiane si preparano a diventare veri e propri presidi sanitari territoriali ... Riporta fanpage.it
Farmacia, nuovi servizi: dall’elettrocardiogramma ai vaccini, così diventa un presidio sanitario sotto casa - Con il Ddl Semplificazioni le farmacie diventano presidi sanitari di prossimità: dal bancone al check- msn.com scrive