Firenze, 9 ottobre 2025 – Da un lato il centrodestra di governo che replicherà a Firenze il format già visto nelle Marche e in Calabria. Non c’è tensione di maggioranza che tenga su questa o quella bandierina di partito da piantare in Veneto e in Campania (con lo sguardo alla Lombardia): domani alle 18 in piazza San Lorenzo sul palco la premier Giorgia Meloni con i due vice Antonio Tajani Matteo Salvini e Maurizio Lupi per tirare la volata al sindaco FdI di Pistoia anti-Giani, Alessandro Tomasi. Ora che il vento spira a favore con le riconferme di Acquaroli e Occhiuto, il ribaltone nella rossa Toscana sembra una sfida un pizzico meno titanica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le elezioni in Toscana. Campo largo, anzi sparso. Conte chiude senza Giani

