le due giornate degli atenei ricercatori pronti al confronto

Oggi e domani la città di Ferrara diventerà crocevia del dibattito accademico grazie al convegno dottorale 2025, che riunirà dottorandi e dottorande, ricercatori e ricercatrici provenienti da vari atenei. Si svolgerà nella Sala dell’Arengo di Palazzo Municipale. L’iniziativa, promossa dal Dipartimento di Studi Umanistici, desidera porsi in linea di continuità con il carattere e le intenzioni del simposio tenutosi lo scorso anno. Lo scopo principale del convegno è creare uno spazio aperto al confronto, all’esplorazione critica e allo scambio di conoscenze interdisciplinari, e desidera attivare e stimolare un possibile dialogo tra la ricerca accademica, il territorio e la sua comunità, al fine di indagare approcci plurimi e innovativi sul concetto di " tecnica ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

