Le donne? Nemmeno con un fiore Convegni e incontri contro la violenza

Fare squadra contro la violenza sulle donne. La Rete interistituzionale "Nemmeno con un fiore" conferma l’impegno in questa direzione e presenta le prossime iniziative di sensibilizzazione. Costituita dai 17 Comuni del Rhodense e del Garbagnatese, Asst Rhodense, le due aziende consortili Sercop e Comuni Insieme, le forze dell’ordine; Fondazione Somaschi Onlus e numerosi enti del terzo settore e del privato sociale, la rete in questi anni ha realizzato una serie di progetti sul tema della violenza di genere. A novembre, mese in cui si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si svolgerà terza edizione della campagna di sensibilizzazione "La violenza non può essere pane quotidiano" che vedrà il coinvolgimento di 120 panettieri, in collaborazione con Confcommercio Rho e Confcommercio Bollate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

