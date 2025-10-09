Le donne e l' Iran nel film | Valdarno cinema nel vivo
Arezzo, 9 ottobre 2025 – Nel vivo a San Giovanni la 43ma edizione di ValdarnoCinema Film Festival, in programma fino all'11 ottobre con tantissimi ospiti. In arrivo titoli da tutto il mondo, la selezione comprende 26 film in concorso, tra lunghimetraggi e cortometraggi e conferma l'edizione 2025 come una delle più ricche sia in termini di ospiti che di contenuti. Invitati d'eccezione tre grandi autori del cinema italiano: Gianni Amelio, Roberto Andò e Maurizio Nichetti. I primi due riceveranno il Premio Marzocco alla Carriera, il terzo il Premio Valdarno Cinema alla Carriera. Tre momenti unici di incontro e discussione intorno ai loro percorsi artistici e professionali, molto diversi e proprio per questo così entusiasmanti, a partire dai loro ultimi film, rispettivamente «Campo di battaglia», «L'abbaglio» e «AmicheMai». 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: donne - iran
Narghes Mohammadi: “L’Iran ha paura delle donne, qualsiasi intesa col regime è contro il popolo”
"Decine di donne infiltrate in Iran". Le rivelazioni di Tel Aviv sulle operazioni del Mossad
La sua morte in custodia della polizia morale ha cambiato per sempre la storia dell'Iran. Oggi la sua eredità vive nei gesti quotidiani di milioni di donne che sfidano la paura e continuano la rivoluzione iniziata
Corriere della Sera. . Gaza, Ucraina, Afghanistan, Sudan, Iran: i racconti delle donne attive sul campo, al Tempo delle Donne, Narges Mohammadi, attivista (in collegamento), Mariana Cortesi, Medici Senza Frontiere , Olimpia Sermonti, Intersos, Tetiana Molod - facebook.com Vai su Facebook
