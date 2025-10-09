Le donne e l' Iran nel film | Valdarno cinema nel vivo

Arezzo, 9 ottobre 2025 – Nel vivo a San Giovanni la 43ma edizione di ValdarnoCinema Film Festival, in programma fino all'11 ottobre con tantissimi ospiti. In arrivo titoli da tutto il mondo, la selezione comprende 26 film in concorso, tra lunghimetraggi e cortometraggi e conferma l'edizione 2025 come una delle più ricche sia in termini di ospiti che di contenuti. Invitati d'eccezione tre grandi autori del cinema italiano: Gianni Amelio, Roberto Andò e Maurizio Nichetti. I primi due riceveranno il Premio Marzocco alla Carriera, il terzo il Premio Valdarno Cinema alla Carriera. Tre momenti unici di incontro e discussione intorno ai loro percorsi artistici e professionali, molto diversi e proprio per questo così entusiasmanti, a partire dai loro ultimi film, rispettivamente «Campo di battaglia», «L'abbaglio» e «AmicheMai». 🔗 Leggi su Lanazione.it

