Le cure di mia moglie Mara Venier e l’aria di Roma mi hanno fatto rinascere | Nicola Carraro torna a camminare e a fare le scale dopo la lunga malattia

Dopo dieci mesi di sedia a rotelle e tanta fisioterapia, il marito di Mara Venier, l’imprenditore Nicola Carraro, ha ripreso a camminare. Un video pubblicato sui social dell’uomo ha mostrato i progressi fatti in questi mesi. Uno scalino dietro l’altro per arrivare al pianerottolo con aria soddisfatta. La didascalia che accompagna il video è chiara ed è un grande atto d’amore: “Le cure di mia moglie e l’aria di Roma mi hanno fatto rinascere “. Mara Venier, infatti, ha raccontato dei momenti difficili che ha attraversato assieme al marito e del fatto che abbia vissuto l’intera stagione di “Domenica In” da pendolare per raggiungere a Milano il suo Nicola, ricoverato in ospedale e sotto le cure mediche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

