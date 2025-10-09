Le condizioni di Paolo Conte dopo il terribile incidente in Sport Bike | Un guerriero di forza e tenacia

Il Team Chiodo Moto Racing per cui corre Paolo Conte, il pilota gravemente ferito dopo un terrificante incidente durante la gara CIV al Mugello in Sport Bike, ha rotto il silenzio aggiornando sulle condizioni del 20enne, sempre in terapia intensiva e sempre gravi: "Sta lottando con la tenacia, il coraggio e la forza che da sempre lo contraddistinguono, un vero guerriero". 🔗 Leggi su Fanpage.it

