le bombe non si fermano

I palestinesi hanno poca fiducia nella riuscita delle trattative e continuano a subire gli attacchi israeliani

Gaza tra bombe e fame: i saccheggi non si fermano, Starmer valuta riconoscimento dello Stato palestinese

Mo: Bonelli, 'dichiarazioni ministri non fermano bombe, stop cooperazione militare con Israele'

Le bombe su Leopoli fermano di notte il treno dei volontari di rientro in Italia - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, il racconto di Don Andrea Turchini: «Le bombe dei russi cadute vicino al nostro treno fermo a Leopoli» - X Vai su X

Le bombe su Leopoli fermano di notte il treno dei volontari di rientro in Italia - C’era anche Andrea Valesini, caporedattore del nostro giornale e fra i 110 volontari del Mean, sul treno fermo a Leopoli. Si legge su ecodibergamo.it

Ancora bombe e missili sull’Ucraina, a Leopoli sfiorato un treno con 110 italiani a bordo. Zelensky: “America e Europa devono fermare Putin” - "America ed Europa devono agire per fermare Putin", chiede Zelensky dopo l'attacco congiunto che nella notte ha visto in azione missili e 500 droni d'attacco ... Lo riporta dire.it