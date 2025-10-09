Questo fashion month ha presentato alcuni dei debutti di stilisti più attesi del decennio (se non sei aggiornato sul recente gioco delle sedie musicali dell’industria della moda, ecco un piccolo riassunto ). Le aspettative per le sfilate della PrimaveraEstate 2026 tra New York, Londra, Milano e Parigi erano, comprensibilmente, molto diverse. Ma ora che ogni nuovo direttore creativo ha presentato la propria visione (e ogni designer già affermato ha consolidato ulteriormente il proprio territorio), emergono alcune tendenze comuni che vale la pena analizzare. Anche in un ciclo prevalentemente incentrato sulla moda femminile, le tendenze maschili emerse dalle passerelle hanno spaziato dal facilmente indossabile (come scarpe in pelle di serpente e trench imbottiti) all’assolutamente ineffabile (ad esempio, come si padroneggia il look stropicciato?). 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le 8 tendenze della moda maschile che stai per vedere ovunque