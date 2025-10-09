Le 121 attività storiche bresciane premiate dalla Regione

Bresciatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tappa a Brescia per l’evento itinerante con cui Regione Lombardia premia sui territori le Attività storiche riconosciute nel 2025. L’iniziativa, voluta dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, è dedicata a negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto il proprio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

