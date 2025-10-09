Lazlo Krasznahorkai vince il Nobel per la Letteratura 2025 | chi è il profeta dell' apocalisse narrativa

È lo scrittore ungherese Laszlo Krasznahorkai il vincitore del Premio Nobel per la Letteratura 2025. L'Accademia di Svezia gli ha attribuito il riconoscimento "per la sua opera avvincente e visionaria che, nel mezzo del terrore apocalittico, riafferma il potere dell'arte". Settantunenne. 🔗 Leggi su Today.it