L’avvocato Massimo Lovati tradito da Corona

Il Lovati horror show finisce a carte bollate. Perché la misura è colma e, dopo mesi di oltraggi conditi da sogni e incubi al fine di sviare l’attenzione da Andrea Sempio, l’avvocato Massimo Lovati è finito sul registro degli indagati per diffamazione aggravata. Non solo: tutte le dichiarazioni rilasciate dal penalista alla stampa fin dalla . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

l8217avvocato massimo lovati traditoMassimo Lovati, l'avvocato di Sempio si difende: «Corona mi ha tradito, non so cosa ho detto a furia di bere» - Peccato che stavolta si tratti di Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, unico ... Lo riporta msn.com

l8217avvocato massimo lovati traditoGarlasco, Massimo Lovati nella bufera se la prende con Fabrizio Corona: "Mi ha tradito, avevo bevuto" - Massimo Lovati nel mirino della Procura e dell'Ordine degli avvocati di Pavia dopo le dichiarazioni rilasciate a Fabrizio Corona ... virgilio.it scrive

