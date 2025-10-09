Lavori in piazza per il Brt | polemiche per la demolizione della nuova pavimentazione
A Frosinone Scalo sono partiti i lavori per la realizzazione della fermata del nuovo sistema di trasporto pubblico Brt (Bus Rapid Transit). Tuttavia, l’avvio del cantiere ha suscitato non poche polemiche: per far spazio alla fermata, è stata infatti demolita la pavimentazione recentemente. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: lavori - piazza
Piazza Italia, via ai lavori: Rfi gestirà il cantiere, ma sarà ‘tagliata’ la sosta
"Continui disagi a causa dei lavori". Piazza Ancona, lettera di protesta
Lavori in piazza della Pace: due fasi per il ripristino della pavimentazione
A #Firenze in Via Romania-piazza Francia-via Belgio lavori relativi alla rete telefonica. Nelle prime fasi l’intervento si concentrerà in piazza Francia e via Belgio con restringimenti di carreggiata; a seguire i lavori si sposteranno in via Romania inizialmente co - X Vai su X
Dopo i lavori sotterranei, il cantiere si concentra sulla piazza e su via Curiel. Verde, accessibilità e continuità con il lungomare Rasi Spinelli al centro del progetto Comune di Cattolica - facebook.com Vai su Facebook
Bari, lunedì partono i lavori per la linea verde Brt, ma non si fermano le polemiche - Il mezzo elettrico rivoluzionerà il trasporto cittadino: forte, però, è la reazione della comunità di quartiere di Carrassi e San Pasquale: «Pronti a scendere in p ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive