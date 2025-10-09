Lavori in piazza per il Brt | polemiche per la demolizione della nuova pavimentazione

Frosinonetoday.it | 9 ott 2025

A Frosinone Scalo sono partiti i lavori per la realizzazione della fermata del nuovo sistema di trasporto pubblico Brt (Bus Rapid Transit). Tuttavia, l’avvio del cantiere ha suscitato non poche polemiche: per far spazio alla fermata, è stata infatti demolita la pavimentazione recentemente. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

