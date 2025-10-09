Lavori in corso e proteste Estensi ingresso cancellato La rabbia dei commercianti | Non paghiamo più le tasse

"E io non pago", urla stupore e rabbia Emanuela Carli, proprietaria del ristorante ’Dal Capitano’ in via Dante (Estensi). Stupore e rabbia che uniscono oltre 140 commercianti e cittadini del Lido, che l’altro giorno non credevano ai loro occhi. "Abbiamo scoperto su Facebook, scorrendo il telefonino, che era stato cancellato, con un colpo di ruspa, uno degli ingressi a Estensi dalla Romea. L’accesso da Ferrara che immette su viale Dante, tagliate fuori tutte le attività che si trovano in una zona storica per il commercio della località balneare". E lei, insieme agli altri commercianti, non pagherà più le tasse al Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

