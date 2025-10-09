Lavori in chiesa a Caulonia chiesti 20mila euro a imprenditore per i bisognosi | 2 ' ndranghetisti arrestati
Due uomini fermati a Reggio Calabria per tentata estorsione mafiosa: chiesti 20.000 euro a imprenditore impegnato in lavori di ristrutturazione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Il “pizzo” per i lavori in chiesa a Caulonia, ma l’imprenditore denuncia: arrestati due uomini che chiedevano 20mila euro - LOCRI È scattata alle prime ore dello scorso 6 ottobre l’operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, che ha condotto al fermo di due soggetti della ... Riporta msn.com