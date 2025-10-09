Lavori alla rete elettrica sulla strada provinciale 153 senso unico alternato dal 13 ottobre al 28 novembre

Cataniatoday.it | 9 ott 2025

Per consentire l’esecuzione di lavori a cura della Società E-Distribuzione S.p.A., sarà istituita una modifica temporanea alla circolazione veicolare lungo la strada provinciale n. 153, all’esterno dei centri abitati dei comuni di Giarre e Sant’Alfio. L’ordinanza è stata emessa dalla Città. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

