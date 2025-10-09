Lavoratori in nero in due Rsa strutture affidate a un commissario | Anziani in stato di abbandono

Cinque lavoratori in nero impiegati in due residenze sanitarie all’interno delle quali è stato rilevato “uno stato di grave abbandono” degli anziani ospiti. È quanto riscontrato dalla guardia di finanza che questa mattina ha eseguito un’ordinanza che dispone l’interdizione all’esercizio di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

