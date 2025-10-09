Tempo di lettura: 2 minuti “La situazione che stanno vivendo i lavoratori idraulico-forestali del Sannio, costretti a proclamare lo stato di agitazione per i gravi ritardi nel pagamento degli stipendi, è gravissima. Si tratta del risultato di mesi di promesse mancate e di un totale disinteresse da parte della Regione Campania. Ancora una volta, De Luca, il centrosinistra e i suoi alleati sanniti piuttosto che occuparsi dei problemi concreti che colpiscono lavoratori e famiglie, si limitano a parole e chiacchiere, senza dare risposte e senza assumersi responsabilità. La loro è solo una politica politicante animata da ambizioni personali e familiari”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lavoratori forestali, Barone (Lega): “Grave il disinteresse della Regione”