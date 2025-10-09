L'autorimessa a Napoli parcheggia le auto dei clienti in strada | sequestrate pure le insegne abusive

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Blitz della Polizia Locale in una autorimessa di via Marina. Le auto dei clienti erano parcheggiate in strada. Sequestrate le insegne pubblicitarie abusive. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: autorimessa - napoli

autorimessa napoli parcheggia autoL’autorimessa a Napoli parcheggia le auto dei clienti in strada: sequestrate pure le insegne abusive - Blitz della Polizia Locale in una autorimessa di via Marina. Da fanpage.it

Lotta all'abusivismo, 9 titolari autorimesse sanzionati a Napoli - Parcheggiavano le auto dei clienti in strada, in doppia fila o sul marciapiede, occupando le cosiddette "strisce blu", e si riservavano spazi con coni e cartelli luminosi non autorizzati, creando ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Autorimessa Napoli Parcheggia Auto