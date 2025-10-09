L'autorimessa a Napoli parcheggia le auto dei clienti in strada | sequestrate pure le insegne abusive
Blitz della Polizia Locale in una autorimessa di via Marina. Le auto dei clienti erano parcheggiate in strada. Sequestrate le insegne pubblicitarie abusive. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: autorimessa - napoli
Il garage nella traversa di via Santa Lucia era abusivo. Niente autorizzazioni per svolgere l'attività. L'Unità Operativa Investigativa, Ambientale, Emergenze Sociali e Minori della Polizia Locale di Napoli ha ispezionato, a seguito di un esposto, un'autorimessa i
