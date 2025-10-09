Lautaro titolare in Argentina Venezuela? Scaloni pensa anche a Nico Paz | le ultime sulla formazione

Inter News 24 dell’Albiceleste. Una stella nascente è pronta a brillare nel firmamento dell’Argentina. Nico Paz, il giovane e talentuoso fantasista del Como (da tempo seguito dall’Inter), potrebbe disputare la sua seconda partita da titolare con la maglia della Nazionale maggiore. Secondo quanto riportato dall’autorevole testata argentina Tyc Sports, il commissario tecnico Lionel Scaloni è rimasto folgorato dalla qualità e dall’intelligenza tattica del classe 2004. Il rapido adattamento di Paz al gruppo dei campioni del mondo e la sua superiore comprensione del gioco avrebbero convinto lo staff tecnico a considerare seriamente il suo impiego dal primo minuto nell’amichevole in programma sabato notte (ora italiana) contro il Venezuela. 🔗 Leggi su Internews24.com

