Lautaro Inter sparisce nei big match? Il dato che smentisce tutto in vista del match contro la Roma!

Inter News 24 Lautaro Inter, l’attaccante argentino poco decisivo nei big match? Transfermarkt analizza il suo impatto e smentisce tutto! I dati. Un top player si misura dalla capacità di incidere nei momenti decisivi, e Lautaro Martinez conferma il suo status in Serie A. Secondo uno studio di Transfermarkt, analizzando i big match tra le prime sette squadre della massima serie — Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma — il Toro si conferma un fattore determinante tra gol e assist. Nelle partite considerate, Lautaro ha collezionato 25 contributi tra reti e assist in 47 gare, due in più rispetto a Rafael Leao del Milan (23), al comando della classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com

