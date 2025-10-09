Lautaro Inter slitta il rientro? Argentina Porto Rico cambia sede e riduce le ore per il rientro del capitano

Internews24.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Lautaro Inter, il cambio di sede dell’amichevole tra Argentina e Porto Rico potrà ritardare il rientro e il recupero del capitano nerazzurro. Nuovo imprevisto per l’ Inter in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali: il rientro di Lautaro Martínez a Milano subirà uno slittamento. L’a michevole tra Argentina e Porto Rico è stata infatti spostata da Chicago a Miami e rinviata di un giorno, da martedì a mercoledì, a causa di motivi di ordine pubblico legati alle proteste contro la repressione dell’immigrazione e al dispiegamento della Guardia Nazionale a Chicago. 🔗 Leggi su Internews24.com

lautaro inter slitta il rientro argentina porto rico cambia sede e riduce le ore per il rientro del capitano

© Internews24.com - Lautaro Inter, slitta il rientro? Argentina Porto Rico cambia sede e riduce le ore per il rientro del capitano

In questa notizia si parla di: lautaro - inter

Nesti: «Lautaro-Calhanoglu, chi butti giù dalla torre? Inter, hai già un erede!»

Parla Calhanoglu: “Resto all’Inter. Lautaro? Quando tornerà…”

Inter, tre punti pesanti a Cagliari: Lautaro apre, Esposito chiude

lautaro inter slitta rientroInter, slitta il rientro di Lautaro: la gestione dell'attacco verso la Roma. Pio Esposito e Bonny dal 1'? - Rinviata di un giorno la partita tra Argentina e Porto Rico, il capitano nerazzurro rientrerà più tardi del previsto ... Da calciomercato.com

lautaro inter slitta rientroInter, slitta il rientro di Lautaro: Pio Esposito-Bonny dal 1' a Roma? Thuram… - Porto Rico slitta: il Toro torna in ritardo, Thuram verso l'assenza. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lautaro Inter Slitta Rientro