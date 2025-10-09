Lautaro Inter slitta il rientro? Argentina Porto Rico cambia sede e riduce le ore per il rientro del capitano
Inter News 24 Lautaro Inter, il cambio di sede dell’amichevole tra Argentina e Porto Rico potrà ritardare il rientro e il recupero del capitano nerazzurro. Nuovo imprevisto per l’ Inter in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali: il rientro di Lautaro Martínez a Milano subirà uno slittamento. L’a michevole tra Argentina e Porto Rico è stata infatti spostata da Chicago a Miami e rinviata di un giorno, da martedì a mercoledì, a causa di motivi di ordine pubblico legati alle proteste contro la repressione dell’immigrazione e al dispiegamento della Guardia Nazionale a Chicago. 🔗 Leggi su Internews24.com
