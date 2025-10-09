Inter News 24 Lautaro Inter, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro in vista delle prossime sfide di Serie A e Champions League. Tutti i dettagli. L’ Inter rischia di dover affrontare la Roma senza il suo capitano. Il rientro di Lautaro Martinez dall’impegno con l’ Argentina è infatti slittato a causa del rinvio dell’amichevole contro Porto Rico, originariamente prevista a Chicago. Come riportato da Il Giornale, il match si giocherà invece a Miami nella notte italiana tra martedì e mercoledì, per motivi di sicurezza legati alle proteste contro le politiche migratorie dell’amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro Inter, possibile il rientro anticipato dall’Argentina: il piano