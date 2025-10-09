Lautaro Inter novità sul rientro dall’Argentina | Chivu convinto di una cosa per la Roma

Inter News 24 Lautaro Inter, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro in vista delle prossime sfide di Serie A e Champions League. Tutti i dettagli. L’ Inter guarda già alla sfida contro la Roma e lo fa con un occhio particolare al rientro di Lautaro Martinez, impegnato in questi giorni con l’ Argentina. Come riportato da Sky Sport, l’amichevole dell’Albiceleste è stata rinviata da lunedì a martedì, un dettaglio che permetterà al capitano nerazzurro di rientrare a Milano mercoledì sera e di allenarsi almeno per due sedute complete sotto la guida di Cristian Chivu prima del match dell’Olimpico, in programma sabato. 🔗 Leggi su Internews24.com

