Inter News 24 Lautaro Inter, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro in vista delle prossime sfide di Serie A e Champions League. Tutti i dettagli. Cristian Chivu prepara nei minimi dettagli la trasferta di sabato 18 ottobre contro la Roma all’Olimpico, una sfida cruciale nella corsa ai vertici della Serie A. Il tecnico dell’ Inter dovrà però fare i conti con il ritardo nel rientro di Lautaro Martinez, impegnato con l’ Argentina. Come riportato da SportMediaset, la gara tra Argentina e Porto Rico è stata spostata a Miami per motivi di ordine pubblico, provocando uno slittamento di 24 ore rispetto alla data originaria. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro Inter, arrivato questo messaggio dall’Argentina: la decisione per la Roma