Lautaro è allarme | rientrerà 24 ore dopo del previsto Ecco il motivo e le alternative per la Roma

Lautaro. Cristian Chivu è concentrato sulla delicata sfida contro la Roma, in programma sabato 18 ottobre allo stadio Olimpico. In vista del big match, il tecnico nerazzurro dovrà però fare i conti con un piccolo imprevisto legato al rientro dei nazionali: Lautaro Martínez arriverà ad Appiano Gentile con 24 ore di ritardo rispetto a quanto previsto. Lo slittamento è dovuto al posticipo della partita della nazionale argentina, che ha costretto il capitano interista a un viaggio più lungo e a tempi di recupero ridotti. Nonostante il contrattempo, Lautaro ha già fatto sapere di voler essere regolarmente a disposizione per la trasferta di Roma. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it