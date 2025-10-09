L’AUSX Supercross Championship 2025 in diretta globale su DAZN
Il Boost Mobile AUSX Supercross Championship 2025, presentato da Monster Energy, raggiungerà oltre 300 milioni di famiglie in oltre 70 paesi, segnando la più grande diffusione televisiva internazionale nella storia recente della serie: i fan di tutto il mondo potranno ora guardare ogni round in diretta e in replay, portando il Supercross australiano a un . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu
