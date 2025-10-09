Laurea alla memoria di Sara Campanella | giornate UniMe per non dimenticare la giovane studentessa
L’Università di Messina dedicherà due giornate alla memoria di Sara Campanella, studentessa del Corso di Laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico, vittima di femminicidio lo scorso marzo.Giovedì 23 ottobre, alle ore 11, nell’Aula Magna dell’Ateneo, alla presenza dei familiari, verrà. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
