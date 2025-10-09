L’attitudine allo sport si eredita dal papà

9 ott 2025

Sono i papà che trasmettono, ai figli, l’attitudine allo sport. Lo rivela una ricerca pubblicata dall’Università cinese di Nanchino. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

