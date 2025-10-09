Arrestato dai carabinieri di Castelveccana un trentanovenne polacco, destinatario di un ordine di carcerazione pendente già dal mese di gennaio 2023, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Varese, mai eseguito per lo stato di irreperibilità dell’uomo. È stato anche denunciato per il furto di offerte in chiesa. I militari, a seguito di una telefonata al 112 che segnalava la presenza di una persona sospetta all’interno di un’area dismessa in via Garibaldi di Castelveccana hanno fermato ed identificato la persona, appunto il polacco. Il controllo della Banca Dati ha fatto subito emergere una pendenza penale relativa ad una condanna un anno, 4 mesi e 15 giorni di reclusione per minacce e calunnia, reati commessi a Porto Valtravaglia nel dicembre del 2016. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Latitante bloccato e arrestato per furto