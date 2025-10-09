Latisana violenza in corsia | due infermiere aggredite da un paziente
Aggressione all'ospedale di Latisana: paziente attacca due infermiere. Sindacati denunciano carenze di sicurezza.
In questa notizia si parla di: latisana - violenza
Violenza all'ospedale di Latisana: paziente colpisce due infermiere con pugni e con palo della flebo - Violenta aggressione nel reparto di Medicina dell'Ospedale di Latisana: due infermiere ferite da un paziente, indagini in corso.
Due infermiere aggredite nel reparto di medicina dell'ospedale di Latisana - Un paziente del reparto, 78 anni, le ha colpite, poi sono intervenuti altri sanitari; l'episodio segnalato dal sindacato UIL FPL