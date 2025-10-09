Latina resta attenzionata | nuovi controlli Alto Impatto e altro sequestro di droga
Resta alta l’attenzione a Latina sul fronte della sicurezza e proseguono i servizi straordinari “Alto Impatto” finalizzati proprio a contrastare la criminalità e lo spaccio di droga. In questo contesto si inserisce l’attività condotta dai carabinieri e che ha portato a un ulteriore sequestro di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: latina - resta
Coltellate al volto ed alla schiena, 30enne ricoverato in ospedale resta in silenzio davanti alla Polizia. L’episodio a Latina
Basket, la Benacquista Latina vince la terza partita e resta prima in classifica
? Benacquista Latina batte Jesi in trasferta e resta in vetta - facebook.com Vai su Facebook
Latina, 14 nuovi militari rinforzano il Comando Provinciale dei Carabinieri - A Latina il Colonnello Christian Angelillo ha accolto 14 nuovi militari tra Marescialli, Brigadieri e Appuntati- Segnala latinaquotidiano.it