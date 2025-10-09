latina piantedosi in prefettura per il vertice sulla sicurezza dopo gli attentati

Il ministro degli Interni Matteo Piantedosi è arrivato in prefettura a Latina per presiedere il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica dopo i recenti attentati che si sono verificati nel capoluogo pontino, nella zona delle ‘Case Arlecchino’. Il titolare del dicastero è stato accolto dalla prefetta di Latina Vittoria Ciaramella. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

