Latina fuori dalla Zes | interrogazione alla presidente Meloni e al ministro Giorgetti
Interrogazione a risposta scritta alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e al ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, “per chiedere chiarimenti sull’esclusione delle province di Latina e Frosinone dalla Zona economica speciale unica”. A presentarla, come era stato già. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
