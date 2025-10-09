László Krasznahorkai vince il Premio Nobel per la Letteratura 2025 | ecco chi è l’autore di Satantango
Laszlo Krasznahorkai è il premio Nobel per la Letteratura 2025. Krasznahorkai è nato a Gyula, in Ungheria, nel 1954, e si è distinto per la sua opera d’esordio del 1985, Satantango, un ritratto cupo e affascinante di una comunità rurale al collasso. Paragonato a Gogol, Melvile, Kafka, Krasznahorkai nel 2015 ha vinto il Man Booker International Prize, primo ungherese nella storia. Articolo in aggiornamento. Credit photo: Wikipedia L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
