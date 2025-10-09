László Krasznahorkai il Maestro dell’Apocalisse vince il Nobel per la Letteratura 2025

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il riconoscimento dell’Accademia di Svezia. È stato definito da Susan Sontag “il maestro dell’Apocalisse”, e oggi l’ Accademia di Svezia gli ha conferito il Premio Nobel per la Letteratura 2025 “ per la sua opera avvincente e visionaria che, nel mezzo del terrore apocalittico, riafferma il potere dell’arte ”. L’ungherese László Krasznahorkai, autore dalla scrittura ipnotica e dallo sguardo cupamente poetico, è così entrato nel pantheon dei grandi narratori contemporanei. Un autore che racconta l’attesa e il declino. Nei suoi romanzi, da “Satantango” a “Melancolia della resistenza” fino a “Guerra e guerra”, Krasznahorkai descrive mondi sospesi tra speranza e disperazione, luoghi segnati da attese infinite e da un degrado sociale e morale che sembra non trovare riscatto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

