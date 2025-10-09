László Krasznahorkai ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura

Lo scrittore ungherese 2025. Il riconoscimento dell’Accademia di Svezia è stato annunciato poco fa con queste motivazioni: «Per la sua opera avvincente e visionaria che, nel mezzo del terrore apocalittico, riafferma il potere dell’arte». Settantun anni, considerato da tempo tra i più grandi narratori europei contemporanei, Krasznahorkai era da tempo tra i favoriti per il premio. Nel 2015 aveva già ottenuto il Man Booker International Prize, conferma di una notorietà che, pur lontana dai circuiti di massa, lo ha reso un autore di culto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - László Krasznahorkai ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura

