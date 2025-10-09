László Krasznahorkai cinque libri dello scrittore premio Nobel
Profeta dell’apocalisse narrativa, László Krasznahorkai è il nuovo premio Nobel per la Letteratura. Il 71enne ungherese ha ricevuto il prestigioso riconoscimento grazie a una bibliografia e uno stile con cui ha saputo raccontare al lettore un mondo privo di eroi classici, in cui i protagonisti sono solitari ed emarginati e la cui fuga è interminabile nonostante vani tentativi. In Italia, tutti i suoi romanzi sono editi da Bompiani, sua voce ufficiale nel nostro Paese sin dai tempi dell’esordio con Satantango del 1985. Ecco cinque libri da leggere per scoprire o riassaporare il talento del «maestro dell’apocalisse». 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: krasznahorkai - cinque
la Repubblica. . Il Nobel per la Letteratura 2025 va a László Krasznahorkai. L’autore ungherese pubblicato in Italia da Bompiani ha scritto di Sátántangó, Avanti va il mondo, Melancolia della resistenza. Autore di romanzi mondo che mescolano le piccole storie - facebook.com Vai su Facebook
László Krasznahorkai, cinque libri dello scrittore premio Nobel - Profeta dell’apocalisse narrativa, László Krasznahorkai è il nuovo premio Nobel per la ... lettera43.it scrive
A Mortara e Candia Lomellina cinque libri da non perdere - Cinque incontri letterari nel mese di febbraio per la quinta edizione della rassegna letteraria mortarese "Libri in risaia”. Da laprovinciapavese.gelocal.it