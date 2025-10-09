László Krasznahorkai chi è lo scrittore ungherese che ha vinto il Nobel per la Letteratura 2025
László Krasznahorkai è il premio Nobel per la Letteratura 2025. Scrittore ungherese classe 1954, per la critica internazionale è uno dei più grandi autori contemporanei di tutta Europa che, grazie al suo stile fatto di frasi lunghissime e prive di punteggiatura tradizionale, costruisce sulla pagina narrazioni che mescolano razionalità e delirio. L’ Accademia di Svezia ha elogiato la sua «opera visionaria che, nel mezzo di un terrore apocalittico, riafferma il potere dell’arte». Celebre il suo esordio letterario con il romanzo Satantango del 1985, edito in Italia da Bompiani come tutta la sua bibliografia, tra cui si menzionano il fantasy horror Melancolia della Resistenza e Seiobo è discesa quaggiù, simbolo della sua attenzione all’Oriente. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: krasznahorkai - scrittore
Premio Nobel per la Letteratura 2025 a Lazlo Krasznahorkai, scrittore ungherese premiato per "la sua opera avvincente e visionaria"
L’universo oscuro di László Krasznahorkai, chi è lo scrittore premio Nobel per la Letteratura 2025
Il Nobel per la Letteratura è stato assegnato allo scrittore ungherese Laszlo Krasznahorkai ‘’per la sua opera avvincente e visionaria che, nel mezzo del terrore apocalittico, riafferma il potere dell’arte’’, si legge nella motivazione dell’Accademia di Svezia che a - facebook.com Vai su Facebook
#NobelPrize È lo scrittore ungherese Lazlo Krasznahorkai a vincere il premio #Nobel per la #Letteratura 2025. “Per la sua opera avvincente e visionaria che, nel mezzo del terrore apocalittico, riafferma il potere dell'arte”, si legge nella motivazione dell'Accad - X Vai su X