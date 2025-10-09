László Krasznahorkai chi è lo scrittore ungherese che ha vinto il Nobel per la Letteratura 2025

László Krasznahorkai è il premio Nobel per la Letteratura 2025. Scrittore ungherese classe 1954, per la critica internazionale è uno dei più grandi autori contemporanei di tutta Europa che, grazie al suo stile fatto di frasi lunghissime e prive di punteggiatura tradizionale, costruisce sulla pagina narrazioni che mescolano razionalità e delirio. L’ Accademia di Svezia ha elogiato la sua «opera visionaria che, nel mezzo di un terrore apocalittico, riafferma il potere dell’arte». Celebre il suo esordio letterario con il romanzo Satantango del 1985, edito in Italia da Bompiani come tutta la sua bibliografia, tra cui si menzionano il fantasy horror Melancolia della Resistenza e Seiobo è discesa quaggiù, simbolo della sua attenzione all’Oriente. 🔗 Leggi su Lettera43.it

