Nel corso dell’ultimo ventennio, Pep Guardiola si è guadagnato un posto tra leggende del calcio inanellando trofei su trofei alla guida di Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City. Tra innovazioni tattiche e un gioco scintillante, le sue squadre hanno sempre avuto un’identità ben precisa attestandosi come le più spettacolari del pianeta. Risultato di un lavoro senza sosta, praticamente maniacale. Ed è forse anche per questo motivo che Carles Planchart – uno degli uomini che conosce meglio l’allenatore catalano – gli ha rivolto un consiglio sincero ma deciso: quello di prendersi una pausa. L’analisi di Planchart su Guardiola. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

L'assistente di Guardiola: «Un ciclo dovrebbe durare cinque o sei anni. Da amico, gli direi di cercare un nuovo progetto»