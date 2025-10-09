L’assistente di Guardiola | Un ciclo dovrebbe durare cinque o sei anni Da amico gli direi di cercare un nuovo progetto
Nel corso dell’ultimo ventennio, Pep Guardiola si è guadagnato un posto tra leggende del calcio inanellando trofei su trofei alla guida di Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City. Tra innovazioni tattiche e un gioco scintillante, le sue squadre hanno sempre avuto un’identità ben precisa attestandosi come le più spettacolari del pianeta. Risultato di un lavoro senza sosta, praticamente maniacale. Ed è forse anche per questo motivo che Carles Planchart – uno degli uomini che conosce meglio l’allenatore catalano – gli ha rivolto un consiglio sincero ma deciso: quello di prendersi una pausa. L’analisi di Planchart su Guardiola. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: assistente - guardiola
Ma cosa ha fatto Guardiola? Nel corso di Arsenal-Manchester City Pep va a spiegarsi con il quarto uomo. E fin qui, nulla di strano ? Guardiola in un primo momento sembra corrucciato. Poi cambia espressione e rifila... un bacio all'assistente arbitrale Ins - facebook.com Vai su Facebook